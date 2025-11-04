महिला पुलिसकर्मी को गोली लगने का यह वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पुलिस कर्मी को गोली लगते हुए दिखाया गया है.
दावा: इस वीडियो को असली घटना बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो असली घटना नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड वीडियो का सीन है.
यूपी पुलिस ने भी इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बताकर इस दावे का खंडन किया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
हमारी सर्च में हमें ajay gupta नाम के इंस्टाग्राम यूजर की अकाउंट पर यह वीडियो मिला, जिसके कैप्शन में '#behind the scene#BTS#shooting#' लिखा हुआ था.
इसके सिवा इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें शूटिंग के अन्य BTS (शूटिंग के पीछे) सीन भी मिले.
अपने इंस्टग्राम में दिए गए BIO में अजय गुप्ता ने खुद को एक कंटेंट क्रिएटर बताया है. जो BTS यानी पर्दें के पीछे के सीन रिकॉर्ड कर अपना कंटेंट तैयार करते हैं. यह वीडियो भी उन्हीं कंटेंट में से एक है.
पुलिस ने किया खंडन: इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड् सर्च करने पर हमें राय बरेली पुलिस की यह X पोस्ट मिली जिसमें उन्होंने एक यूजर को इस वीडियो के स्क्रिप्टेड होने की जानकारी देते हुए ऐसे वायरल दावों का खंडन किया था.
पुलिस ने लिखा था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें महिला पुलिसकर्मी पर फायर किया जा रहा है, के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो किसी मूवी/सीरियल की शूटिंग का है जो कि हास्यास्पद है. जिसे भ्रामक तरीके से रायबरेली से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है.
रायबरेली पुलिस ने आगे यह भी लिखा था कि, 'सभी से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना तथा झूठी अफवायें फैलाने से बचे. जिस किसी के भी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी.'
निष्कर्ष: महिला पुलिसकर्मी के गोली लगने के स्क्रिप्टेड वीडियो को असली घटना बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.
