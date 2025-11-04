महिला पुलिसकर्मी को गोली लगने का यह वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

पुलिस ने लिखा था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें महिला पुलिसकर्मी पर फायर किया जा रहा है, के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो किसी मूवी/सीरियल की शूटिंग का है जो कि हास्यास्पद है. जिसे भ्रामक तरीके से रायबरेली से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है.