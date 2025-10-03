UNSC में पाकिस्तान को परमानेंट मेम्बरशिप मिलने का वायरल दावा झूठा

advertisement
सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'पाकिस्तान को UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में पाकिस्तान को परमानेंट मेम्बरशिप मिल गई है.'
वीडियो में क्या कह रहा है युवक: वीडियो में युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "UNSC में पाकिस्तान को परमानेंट प्रेसीडेंसी मिल गई है और 182 देशों ने पाकिस्तान को UNSC का स्थाई मेंबर बनाने के लिए समर्थन किया है."
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
पाकिस्तान को UNSC में स्थाई मेम्बरशिप नहीं दी गई है.
पाकिस्तान को 2025-2026 के कार्यकाल के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है और जुलाई 2025 तक उसे UNSC की मासिक अध्यक्षता का दायित्व सौंपा गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? इस दावे की पड़ताल के लिए हमने UNSC की आधिकारिक वेबसाइट को चेक किया जिसमें हमने देखा कि इस वेबसाइट पर साफ तौर से बताया गया है कि UNSC के पांच स्थाई मेंबर यह हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका.
इसके साथ ही बताया गया था कि UNSC के दस गैर-स्थायी सदस्य भी है, जो महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं. इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा.
इसके सिवा हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए.
हमारी सर्च में हमें भारत सरकार की आधिकारिक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर राज्यसभा में किए गए सवाल के जवाब में मिला कि, 'पाकिस्तान 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य है. इसे 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1988 (तालिबान) प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और रूस व फ्रांस के साथ 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1373 आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.'
इसके सिवा इससे सम्बंधित न्यूज रिपोर्ट्स (यहां, यहां और यहां ) में भी हमें विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी की पुष्टि हुई और इस बात की भी साफ पुष्टि हुई कि पाकिस्तान को 2026 तक के लिए अस्थाई मेंबर बनाया गया है.
भारत को 2021-2022 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में उसका आठवां कार्यकाल था. भारत के पिछले कार्यकाल 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 थे.
निष्कर्ष: UNSC में पाकिस्तान को स्थाई मेम्बरशिप मिलने का वायरल दावा भ्रामक है.
