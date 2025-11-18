BJP नेता को जूतों की माला पहनाते लोगों का वीडियो बिहार नहीं MP का है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाई जा रही है. इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बिहार में जारी विधानसभा चुनाव से संबंधित है.