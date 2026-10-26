Fact Check: ओडिशा में हुआ यह प्रदर्शन BJP नहीं, शराब बिक्री के खिलाफ था

PIB का स्पष्टीकरण: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के फैक्ट-चेकिंग विंग ने भी एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वीडियो में ओडिशा के नबरंगपुर में महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा एक विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, जिसमें वे शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं.