लालू प्रसाद के पक्ष में बोलते नीतीश कुमार का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना

यह वीडियो हालिया नहीं है दो साल पुराना है.

सोशल मीडिया पर JDU नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीबीआई के खिलाफ लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते दिख रहे हैं.

दावा: इस वीडियो को हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि वह फिर से पलट सकते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ आ सकते हैं.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

वीडियो में क्या कह रहे हैं नीतीश ?: एक पत्रकार नीतीश कुमार से सवाल पूछता है कि ''CBI लालू यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है''. इसके जवाब में नीतीश कुमार कहते हैं कि वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है. वो तो जानबूझ करके न तंग करता है. देखते नहीं है कि जो सेंटर में आजकल हैं सबको तंग ही न कर रहे हैं जी. किसी को छोड़ रहा है सबको तंग कर रहा है”.  

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो हालिया नहीं है दो साल पुराना है, जब नीतीश कुमार NDA का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो से जुड़े कीवर्ड्स (Nitish Kumar, CBI, Lalu Prasad Yadav ) इंटरनेट पर सर्च किए. हमें Live Cities नाम के यूट्यूब न्यूज चैनल पर यह वीडियो मिला, जिसमें वायरल क्लिप वाला हिस्सा 02:07 मिनट पर देखा जा सकता है.

  • इस वीडियो को 25 अगस्त 2023 को अपलोड किया गया था.

  • कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें Zee Bihar Jharkhand के यूट्यूब चैनल पर भी यह वीडियो मिला, जिसे 25 अगस्त 2023 को अपलोड किया गया था.

इस वीडियो को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/यूट्यूब)

  • असल वीडियो में नीतीश कुमार के पीछे तेजस्वी यादव को खड़ा हुआ देखा जा सकता है. इससे भी यह साफ होता है कि यह वीडियो उस समय का है जब 2022 में नीतीश कुमार NDA से अलग हो गए थे और 2024 तक वापिस NDA से जुड़ने से पहले तक INDIA अलायन्स का हिस्सा थे.

  • हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जहां नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में कोई बयान दिया हो.

बिहार विधानसभा चुनाव: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं. नीतीश कुमार NDA गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसने हालिया विधानसभा चुनावों में 202 सीटों पर जीत हासिल की है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

