Bihar Elections: लालू-नीतीश की मुलाकात की यह तस्वीर हालिया नहीं 2023 की है

advertisement
बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस बीच सभी पार्टियां चुनाव प्रचार, टिकट वितरण और जोड़-गठजोड़ में लग चुकी है. तेजी से बदलते हुए इन्हीं घटनाक्रमों के बीच सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक तस्वीरें और झूठे दावे भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. ऐसे ही एक भ्रामक दावे के बारे में हम आपको बताते हैं.
दावा: सोशल मीडिया पर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और JDU प्रमुख नीतीश कुमार की एक तस्वीर शेयर कर उसे बिहार चुनाव के मद्देनजर हुई उनकी हालिया मुलाकात का बताया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह तस्वीर हालिया नहीं है बल्कि 2023 की है.
यह तस्वीर 11 अप्रैल 2023 की है जब नीतीश कुमार NDA गठबंधन और बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे.
हाल में ही दोनों नेताओं के मुलाकात की कोई तस्वीर या खबर नहीं है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल तस्वीर पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
हमारी सर्च में हमें यही तस्वीर NDTV की इस न्यूज रिपोर्ट में मिली जिसे 11 अप्रैल 2023 को छापा गया था.
इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ बैठक की, जिसके दौरान समझा जाता है कि उन्होंने 2024 के संसदीय चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयासों के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है. "
इसके सिवा हमें यही तस्वीर India Today की इस रिपोर्ट में भी मिली जहां इसे 12 अप्रैल 2023 को पब्लिश किया गया था.
इसमें लिखा था कि, "बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी एकता पर चर्चा की."
हमारी सर्च में हमें यही तस्वीर लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दिखाई दी, जिसे इस अकाउंट पर 11 अप्रैल 2023 को अपलोड किया गया था.
अब तक की पड़ताल से साफ था कि यह वायरल तस्वीर हालिया नहीं है बल्कि 2023 से इंटरनेट पर मौजूद है. इसके बाद हमने लालू-नीतीश की हालिया मुलाकात की पुष्टि के लिए इससे सम्बंधित न्यूज रिपोर्ट्स ढूंढी लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.
जाहिर है कि अगर बिहार चुनाव के मद्देनजर इन दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई होती तो इस पर खबरे जरुरी मिलतीं.
निष्कर्ष: लालू-नीतीश की मुलाकात की पुरानी तस्वीर को हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )