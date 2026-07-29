CJP प्रदर्शनकारियों को धमकी देते निशिकांत दुबे का ये वीडियो एडिटेड है

"जो भी छात्र इस 'कॉकरोच जनता पार्टी' के उकसावे में आकर सड़कों पर उतरेंगे, उन्हें बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा. हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन उपद्रवी छात्रों के नाम हर ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाएं, ताकि उन्हें जिंदगी में कभी कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी न मिल सके. उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा. और बात यहीं खत्म नहीं होगी. जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को इस गुंडागर्दी में शामिल होने से नहीं रोका, उन्हें भी बिना किसी वारंट के घसीटकर जेल में डाल दिया जाएगा. अब इस अराजकता की कीमत पूरे परिवार को चुकानी होगी."