मलबे में डूबे हुए शख्स का यह वीडियो नेपाल नहीं प्रयागराज की है

नेपाल में आई बाढ़ में तकरीबन एक हजार लोगों के मरने और कई हजार लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है. नेपाल में आई इस त्रासदी के अलग-अलग वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं.

ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें एक व्यक्ति का सिर्फ सिर बाहर है और बाकी पूरा शरीर मलबे में दबा नजर आ रहा है, इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ की घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.