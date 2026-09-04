नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारतीय रुपयों से भरा बैग मिलने का यह दावा झूठा है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के नाव में बैठकर पानी के बीच जा रहे हैं और तभी उन्हें पैसों से भरा एक बैग मिलता है.

दावा: वीडियो शेयर करने वालों ने इसे नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद की स्थिति से जोड़ा है. उनका दावा है कि जब बाढ़ का पानी कम हो रहा था, तब इन लड़कों को 500 रुपये के भारतीय नोटों से भरा बैग मिला था.