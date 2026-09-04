नेपाल में आई बाढ़ के दौरान 4000 साल पुराने 'शालिग्राम' मिलने का दावा गलत

नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद सोशल मीडिया पर एक विशाल शालिग्राम का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. शालिग्राम असल में एक प्राकृतिक जीवाश्म वाला अमोनइट पत्थर होता है, जिसे पवित्र माना जाता है और इसे हिमालय के काली गंडकी नदी के पास से इकट्ठा किया जाता है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "हिमालय से बहकर नेपाल पंहुचा विशाल शालिग्राम ! और यह भी दावा है कि यह शालिग्राम करीब 4000 साल पुराना है."