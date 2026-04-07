अनाथालय में हुई बच्चों की पिटाई का यह वीडियो भारत नहीं मिस्र का है

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें Daily News Egypt की इस न्यूज वेबसाइट पर भी वायरल वीडियो के बारे में 04 अगस्त 2014 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वीडियो के बारे में लिखा था कि "इसमें मक्का अल-मुकर्रमा अनाथालय के प्रबंधक ओसामा मोहम्मद उथमान को 13 बच्चों के एक ग्रुप को, जिनमें से ज्यादातर 10 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें एक-एक करके पीटते और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है."