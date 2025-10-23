चिन्मयानंद और धाकड़ के साथ वायरल मैथली ठाकुर की यह तस्वीर एडिटेड है

advertisement
बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है. ऐसे में सोशल मीडिया पर बिहार चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक दावे भी बढ़ गए हैं. ऐसे में हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर चुनाव लड़ रही सिंगर मैथली ठाकुर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दावा: इस तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मैथली ठाकुर के समर्थन में चिन्मयानंद स्वामी और मनोहर लाल धाकड़ भी आ गए हैं और यह उनकी तस्वीर है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह तस्वीर असली नहीं है बल्कि इसे एडिट किया गया है.
असल तस्वीर में मैथली ठाकुर के साथ बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल और अमित प्रकाश नजर आ रहे हैं.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें दैनिक भास्कर की यह इंस्टाग्राम पोस्ट मिली जिसमें वायरल फोटो से मिलती-जुलती तस्वीरें थीं.
वायरल तस्वीर में भी दैनिक भास्कर का लोगो लगा हुआ था.
दैनिक भास्कर ने इस तस्वीर की जानकारी देते हुए लिखा था कि, 'लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं. पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (पीले कुर्ते में ) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई.'
दोनों तस्वीरों को देखने से साफ होता है कि वायरल तस्वीर असली नहीं है बल्कि उसे एडिट किया गया है.
स्वामी चिन्मयानंद और मनोहर लाल धाकड़: स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी से तीन बार सांसद और केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं. उन पर साल 2019 में एक लॉ कॉलेज की छात्रा ने उसका और कई अन्य लड़कियों का शोषण करने और धमकाने का आरोप लगाया था.
तो वहीं मनोहरलाल धाकड़ मई 2025 में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए थे जिसमें वो हाइवे पर किसी महिला के साथ दिख रहे थे. धाकड़ की पत्नी बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने बयान जारी किया था कि धाकड़ पार्टी में किसी भी अधिकृत पद पर नहीं है.
निष्कर्ष: मैथली ठाकुर के साथ नजर आ रहे स्वामी चिन्मयानंद और मनोहर लाल धाकड़ की तस्वीर असली नहीं एडिटेड है.
