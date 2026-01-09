KYC के नाम पर कॉल करके स्कैमर्स कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

“KYC अपडेट” स्कैम अलग-अलग तरीकों से बार-बार हमारे सामने आता रहता है. पिछले स्कैमगार्ड आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि कैसे स्कैमर पीड़ितों की पर्सनल जानकारी चुराने के लिए नकली KYC (कस्टमर की जानकारी) अपडेट वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं. इस बार स्कैम वाली वेबसाइट के बजाय, एक साधारण सी फोन कॉल और एक टेक्स्ट मैसेज आपके बैंक तक पहुंचने का उनका सीक्रेट रास्ता बन जाता है. एकमात्र कॉमन बात यह है कि वे एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं: आपको डराते हैं कि आपका अकाउंट कुछ ही सेकंड में ब्लॉक हो जाएगा. जल्द ही आप एक नकली वेरिफिकेशन प्रोसेस में फंस जाते हैं, और आपका पैसा चुपचाप निकाल लिया जाता है.

आइए देखते हैं कि यह रूप बदलने वाला फ्रॉड कैसे काम करता है और इससे एक कदम आगे कैसे रहा जाए.