सीरिया पर हुए हमले का पुराना वीडियो इजरायल का बताकर वायरल

इजरायल-अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक बिल्डिंग में एयर स्ट्राइक की वजह से धमाका होता दिख रहा है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह ईरानी हमले के बाद इजरायल के हाइफा एयरपोर्ट का नजारा है.