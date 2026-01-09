ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो

ईरान में 28 दिसंबर 2025 को रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. सभी 31 प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें तेहरान और दूसरे शहरों में बड़ी सभाएं हुई हैं. यह प्रदर्शन बारहवें दिन में पहुंच गए हैं और इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह ईरान में सरकार के समर्थन में एक बड़ी रैली का वीडियो है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं.