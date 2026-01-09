Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो

ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो

ये वीडियो जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा का है.

फैजान अहमद
WebQoof
Published:
<div class="paragraphs"><p>ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो0</p><p></p></div>
i

ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो0

(Altered By The Quint)

advertisement

ईरान में 28 दिसंबर 2025 को रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. सभी 31 प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें तेहरान और दूसरे शहरों में बड़ी सभाएं हुई हैं. यह प्रदर्शन बारहवें दिन में पहुंच गए हैं और इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह ईरान में सरकार के समर्थन में एक बड़ी रैली का वीडियो है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो ईरान की सरकार के समर्थन में जुटी रैली का नहीं है.

  • ये वीडियो जनवरी 2020 का हैं और ईरान के अहवाज में जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा का है. सुलेमानी की 03 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें एक न्यूज वेबसाइट Rudaw English की इस X पोस्ट में यह वीडियो मिला जिसे 05 जनवरी 2020 को अपलोड किया गया था.

  • इस वीडियो की जानकारी देते में पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए."

  • ईरान में हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शन दिसंबर 2025 में शुरू हुए है जिससे यह साफ हुआ कि यह वीडियो उससे पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें BBC और Los Angeles Times की यह रिपोर्ट मिलीं जिसमें वायरल वीडियो से सम्बंधित दृश्य थे और इन रिपोर्ट्स में इन सभी दृश्यों को ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाज़े (अंतिम यात्रा ) का बताया गया था.

रिपोर्ट में कासिम सुलेमानी के जनाज़े को दिखाया गया है. 

(सोर्स - Los Angeles Times)

निष्कर्ष: ईरान में हाल ही में सरकार के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हुए है लेकिन वायरल वीडियो पुराना है और इसका इन प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readइजरायल-ईरान युद्ध का नहीं Space X के राकेट लॉन्च का है यह वीडियो

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT