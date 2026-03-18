गिरिराज सिंह के खिलाफ हुए प्रदर्शन का यह वीडियो UGC से जुड़ा नहीं है

बीबीसी हिंदी में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक विरोध करने वाले एक अहम् कार्यकर्ता विनोद राय का आरोप है कि "प्रधानमंत्री मोदी की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं पर काम हो रहा है लेकिन पांच साल के कार्यकाल में गिरिराज सिंह किसी गांव में नहीं रुके. वह कहते हैं कि उन्होंने गांव में एक हैंडपंप तो छोड़ दीजिए, गाय बांधने का एक खूंटा तक नहीं लगवाया है."