अभिजीत दीपके के साइन किए हुए बॉन्ड का बताकर वायरल ये फोटो फेक है

एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि यह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) का साइन किया गया एक बॉन्ड है. इस कथित बॉन्ड में लिखा है कि वो 'एक साल की अवधि के लिए शांति बनाए रखेंगे'

यह फोटो अभिजीत दिपके के ट्वीट के जवाब में शेयर की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है. 10 अक्टूबर को CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया. प्रदर्शन के लिए जब CJP के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली पहुंचे तो उन्हें फ्लाइट से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.

अगले दिन सोशल मीडिया पर ये दावा किया जाने लगा कि अभिजीत ये बॉन्ड साइन करने के बाद हिरासत से बाहर आए हैं.