CJP प्रदर्शन के दौरान हेड कांस्टेबल अमित की मौत का दावा सच नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई 2026 को संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबल आमने-सामने आ गए थे. इस बीच छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई छात्र और सुरक्षा बलों के कुछ लोगों के घायल होने की खबरें आई थीं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आस पास हुए प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टिबल अमित शहीद हो गए.