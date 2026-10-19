दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस की वर्दी से भरी गाड़ी मिलने का दावा झूठा है

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें राकेश सरकार के फेसबुक अकाउंट पर इस वायरल वीडियो के बारे में सफाई देते हुए यह वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बताया कि, "मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में हाल में चुना गया हूं, तो हम लोगों को यूनिफॉर्म देने के लिए गाड़ी आया था, तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैंने बस यूनिफॉर्म दिखाया था, वो वीडियो दिल्ली के जंतर-मंतर में होने वाले प्रोटेस्ट का बताकर वायरल किया गया."