पत्थर फेंकते 'BJP कार्यकर्ताओं' का यह वीडियो JPSC प्रोटेस्ट का नहीं है

प्रदर्शनकारी परीक्षाओं और भर्ती में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपनी मांगें मनवाने के लिए इकट्ठा हुए थे. छात्रों ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने उनकी मांगें पूरी तरह से नहीं मानी हैं. इस वायरल वीडियो को इन्हीं घटनाओं से जोड़कर बताने के लिए इसे हालिया बताया जा रहा है. जबकि यह वीडियो इस घटनाक्रम से पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है.