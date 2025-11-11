राबड़ी देवी का मुसलमानों-यादवों को RJD का गुलाम कहने वाला बयान फर्जी है

बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले है. इस बीच चुनावों से जुड़ी भ्रामक दावें और खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं.

दावा: एक फेसबुक पोस्ट में बिहार की पूर्व सीएम और RJD की नेता राबड़ी देवी की तस्वीर लगाकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों और यादवों को अपनी पार्टी RJD का गुलाम बताया है.