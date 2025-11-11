राबड़ी देवी का मुसलमानों-यादवों को RJD का गुलाम कहने वाला बयान फर्जी है

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019राबड़ी देवी का मुसलमानों-यादवों को RJD का गुलाम कहने वाला बयान फर्जी है

राबड़ी देवा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वायरल ग्राफिक फेक है.

फैजान अहमद
बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले है. इस बीच चुनावों से जुड़ी भ्रामक दावें और खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं.

दावा: एक फेसबुक पोस्ट में बिहार की पूर्व सीएम और RJD की नेता राबड़ी देवी की तस्वीर लगाकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों और यादवों को अपनी पार्टी RJD का गुलाम बताया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • राबड़ी देवा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, वायरल ग्राफिक फेक है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जो इस वायरल दावे में दिए गए बयान की पुष्टि करती हो.

  • राबड़ी देवी तीन बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकीं हैं और RJD का प्रमुख चेहरा हैं ऐसे में अगर उन्होंने मुसलमानों और यादवों को लेकर बयान दिया होता तो इस बयान पर न्यूज रिपोर्ट्स जरूर ही की गईं होती.

  • (Rabdi Devi, Muslim, Yadav) यह सभी कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली.

इसके बाद हमने The Quint के लिए बिहार कवर कर रहे क्विंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर शादाब मोइज़ी से भी राबड़ी देवी के इस बयान की पुष्टि की. शादाब ने टीम वेबकूफ को बताया कि राबड़ी देवी ने हाल ही में या पहले इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है. वायरल ग्राफिक पूरी तरह से फेक है.

  • इसके सिवा हमने RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी संपर्क किया जिन्होंने हमें बताया कि, "वायरल ग्राफिक पूरी तरह से फेक है और विरोधियों ने इसको चलाने का काम किया है. इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है. "

निष्कर्ष: मुसलमानों और यादवों को RJD का गुलाम बतातीं राबड़ी देवी का फर्जी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

