Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बिहार चुनाव: टूटी कुर्सियों वाली यह तस्वीर हालिया नहीं 2020 की है

बिहार चुनाव: टूटी कुर्सियों वाली यह तस्वीर हालिया नहीं 2020 की है

05 साल पुरानी फोटो को हालिया बताकर शेयर किया जा रहा है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>बिहार चुनाव: टूटी कुर्सियों वाली यह तस्वीर हालिया नहीं 2020 की है</p></div>
i

बिहार चुनाव: टूटी कुर्सियों वाली यह तस्वीर हालिया नहीं 2020 की है

( Altered By The Quint )

advertisement

बिहार में जारी चुनावों के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो दिखने में किसी आम सभा की दिख रही है और इस तस्वीर में टूटी हुई कुर्सियां देखीं जा सकती हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "यह बिहार में हुई बीजेपी की हालिया चुनावी रैली का है, जो बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा रहा है."

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह तस्वीर हालिया नहीं है बल्कि 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है.

  • इसका हालिया बिहार चुनावों में हुई किसी रैली से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही तस्वीर इस फेसबुक पोस्ट पर मिली जिसे 26 अक्टूबर 2020 को पोस्ट किया गया था.

  • इस पोस्ट की कैप्शन में लिखा था, "नीतीश कुमार का प्रचार करने आए निरहुआ का बिहार मे इस प्रकार हुआ स्वागत."

यह तस्वीर 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

इसके सिवा हमें यही तस्वीर एक अन्य फेसबुक यूजर की इस पोस्ट पर भी मिली जिसे 27 अक्टूबर 2020 को अपलोड किया गया था.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इससे सम्बंधित कीवर्ड्स ढूंढने पर हमें ETV की 26 अक्टूबर 2020 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि, 'चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बेलहर विधानसभा के NDA प्रत्याशी मनोज यादव के पक्ष में भोजपुरी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनाव प्रचार किया था.'

  • वायरल तस्वीर में भी NDA प्रत्याशी मनोज यादव का नाम दिखाई दे रहा था.

वायरल फोटो और ETV की खबर में समानताएं 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered By The Quint)

  • इन न्यूज रिपोर्ट्स से हमें यह पुष्टि नहीं हो सकी की कुर्सियां क्यों तोड़ी गईं थीं लेकिन इतना जरूर साफ था कि वायरल तस्वीर 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है.

  • जिससे साफ था कि यह घटना बिहार में जारी हालिया विधानसभा चुनावों से सम्बंधित नहीं है.

निष्कर्ष: 2020 की पुरानी चुनावी तस्वीर को बिहार में जारी हालिया चुनावों से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readअमित शाह की चुनावी रैली में खाली कुर्सियों का दावा-पुरानी हैं फोटो

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT