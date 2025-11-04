Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बिहार चुनाव: कांग्रेस के घोषणापत्र और गौमांस को लेकर वायरल दावा झूठा है

बिहार चुनाव: कांग्रेस के घोषणापत्र और गौमांस को लेकर वायरल दावा झूठा है

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अलग से कोई घोषणापत्र जारी नहीं किया है.

(Altered By The Quint)

बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों का दौर जारी है, सभी राजनैतिक पार्टियां चुनाव के प्रचार-प्रसार में लग गईं है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है.

  • इस पोस्ट को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि, '2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में कथित तौर पर गोमांस को वैध बनाने का वादा किया गया है. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कांग्रेस का "मुस्लिम समर्थक" घोषणापत्र है.'

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अलग से कोई घोषणापत्र जारी नहीं किया है बल्कि महागठबंधन की ओर से संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया है.

  • महागठबंधन के घोषणापत्र में गोमांस को वैध बनाने का कोई जिक्र नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल अखबार की हेडलाइन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र का जिक्र है ना की महागठबंधन के.

  • बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनी कांग्रेस ने भी "तेजस्वी प्रण" के नाम से "INDIA गठबंधन का संकल्प पत्र 2025" जारी किया है.

  • कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए इससे अलग कोई घोषणापत्र जारी नहीं किया है.

इसके सिवा इस अखबार की कटिंग को ध्यान से देखने पर हमें कुछ ऐसे संकेत मिला जिससे यह जाहिर हुआ कि इसमें कांग्रेस के 2024 के लोक सभा चुनावों के लिए जारी किए गए 'न्याय पत्र' का जिक्र किया गया है.

  • 48 पन्नों का घोषणापत्र कांग्रेस ने 2024 के लोक सभा चुनावों के लिए जारी किया था जिसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया गया था.

  • इसके सिवा राहुल गांधी और खड़गे के पीछे लगे पोस्टर में लिखी तारीख 05 अप्रैल 2024 वही तारीख है जब कांग्रेस ने लोक सभा चुनावों के लिए "न्याय पत्र" जारी किया था.

कांग्रेस के 2024 के घोषणापत्र से सम्बंधित बातें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

  • कांग्रेस के 2024 में जारी किए गए घोषणापत्र जिसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया गया था उसमें भी कहीं गौमांस को वैध करने का जिक्र नहीं था.

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च करने पर हमें इस अखबार की कटिंग और इस खबर से सम्बंधित कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

निष्कर्ष: यह दावा झूठा है कि बिहार में कांग्रेस के घोषणापत्र में गौमांस को वैध करने की घोषणा की गई है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

