धर्म परिवर्तन करने वाले आयुष मलिक की बहन का नहीं है ये वीडियो

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला शबीना खान के फेसबुक अकाउंट पर उनका का यह वीडियो मिला जिसमें वह वायरल दावों का खंडन करते हुए कहती हैं, "सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुझे आयुष मालिक की बहन बताया जा रहा है, ये सब झूठ है, इंटरव्यू में आम बोल चाल की भाषा में मैंने,,आयुष भाई,, बोला था, गलतफहमी की वजह से मुझे आयुष मालिक की बहन बोल कर वायरल किया जा रहा है, ये गलत है, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था, न मै आयुष मालिक और उसकी परिवार को जानती हूं, न आयुष या उसका परिवार मुझे जानता है, बेवजह भ्रम न फैलाए."