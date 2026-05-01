स्वेटर पहनकर राजघाट पहुंचे केजरीवाल की यह वीडियो हालिया नहीं पुरानी है

हमारी सर्च में हमें 26 फरवरी 2024 की Indian Express की यह रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए क्लिप थे. वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए इस रिपोर्ट में लिखा था, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का एक साल पूरा होने के मौके पर राजघाट का दौरा किया. मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था."