सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइकर किसी वजह से जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही चारों ओर एयरबैग खुलता हुआ दिखाई देता है. कुछ यूजर्स का दावा है कि यह चीन का एक नया आविष्कार है जहां ऐसे बाइक हेलमेट बनाए गए हैं जिनमें एयरबैग लगे होते हैं.