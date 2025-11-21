Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019खाने के बर्तन में नाली का पानी डालने का यह वीडियो असली नहीं AI है

खाने के बर्तन में नाली का पानी डालने का यह वीडियो असली नहीं AI है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को खाने से भरे हुए एक बड़े से बर्तन में नाली का पानी डालते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को साम्प्रदायिक दावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि इसमें Sora का लोगो लगा हुआ था. Sora AI से वीडियो बनाने का एक मोबाइल एप्लीकेशन है.

  • इसके सिवा हमें देखा कि वायरल वीडियो में हाथ-पैरों की बनावट में कुछ कमी नजर आ रही थी. ऐसी कमियां अक्सर AI से बनी वीडियो में पाईं जाती हैं.

वीडियो में कमियों को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

  • यहां से अंदाजा लगाकर हमने इस वीडियो को AI से बनी वीडियो की जांच करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया.

  • Hive Moderation ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई.

Hive Moderation ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई.

(सोर्स - HIVE Moderation/Screenshot)

  • इस वीडियो में “@dark.wab48” यूजरनेम और टिक टॉक का लोगो भी नजर आ रहा था लेकिन हमने पाया कि यह वीडियो इस अकाउंट से डिलीट कर दी गयी थी.

  • इसके सिवा किसी भी रिपोर्ट या पोस्ट में हमें इस वीडियो के असली होने की कोई पुष्टि नहीं मिली.

निष्कर्ष: AI से बने वीडियो को असली घटना बताकर सांप्रदायिक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

