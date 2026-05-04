बंगाल में एक 'फूल' खिला, एक मुरझाया.. BJP की जीत के पीछे 'M' factors क्या हैं?

दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी अदालत से लेकर मीडिया में लगातार केंद्रीय एजेंसी और दूसरे राज्यों से गए चुनाव ऑबजर्वर पर पक्षपात का आरोप लगाती रही है.

5. एंटी इंकम्बेंसी

ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सत्ता में हैं. ऐसे में एंटी इंकम्बेंसी, लोगों में बेरोजगारी, माइग्रेशन, जैसे मुद्दे भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए.

'शिक्षक भर्ती घोटाले' (SSC Scam), राशन घोटाले, पार्था चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक जैसे नेताओं की गिरफ्तारी, जनता के बीच "भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी" की बहस को जन्म दिया. बीजेपी ने रोजमर्रा के कामकाज के लिए 'सिंडिकेट' पर निर्भरता का आरोप लगाया. राजनीतिक हिंसा को प्रचार के केंद्र में रखा.

2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 38 फीसदी वोट मिले थे. 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल में 39 फीसदी और अब ये आंकड़ा 45 फीसदी के करीब है. वहीं 2021 में TMC ने 48% वोट शेयर के साथ 213 सीटें जीती थी, 2024 लोकसभा चुनाव में 2 फीसदी कम यानी 46 और अब 2026 में 42 फीसदी के करीब है. मतलब चुनाव दर चुनाव बीजेपी बढ़ती गई और ममता बनर्जी कमजोर.