ओम बिरला के लोकसभा कार्यकाल में 20 साल में सबसे ज्यादा निलंबन, सभी विपक्षी सांसद

निलंबन के इन आंकड़ों में सबसे बड़ी भूमिका 2023 के 'विंटर सेशन' की रही, जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के विरोध में एक ही हफ्ते के भीतर 100 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया.

हैरानी की बात यह है कि साल 2004 से अब तक लोकसभा में जितने भी निलंबन हुए हैं, उनमें से 40 प्रतिशत से ज्यादा सिर्फ इसी एक घटना के दौरान हुए.

2024 में बिरला दोबारा स्पीकर बने और उनके दूसरे कार्यकाल में 2026 के बजट सत्र के दौरान अब तक आठ सांसदों को निलंबित किया जा चुका है.

(नोट: जहां भी संभव हुआ है, इस डेटा के लिए लोकसभा की आधिकारिक कार्यवाही और संसदीय बुलेटिन का सहारा लिया गया है. पुराने सालों के लिए, जहां रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं थे, वहां पुख्ता जानकारी के लिए बड़े राष्ट्रीय समाचार माध्यमों की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है.)