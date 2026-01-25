पटना NEET छात्रा मौत: फॉरेंसिक जांच में सामने आए नए तथ्य, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

पटना के चितरगुप्त नगर स्थित एक निजी छात्रावास में रह रही 18 वर्षीय NEET अभ्यर्थी 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में पाई गई थी. इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यौन शोषण की संभावना से इनकार किया था, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मानव वीर्य के निशान पाए गए. इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.