I-PAC रेड: ED के खिलाफ WB पुलिस की FIR पर SC ने लगाई रोक, ममता बनर्जी को नोटिस

Deccan Herald ने बताया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा जांच में बार-बार हस्तक्षेप एक "चौंकाने वाला पैटर्न" दर्शाता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे कृत्य से केंद्रीय एजेंसियों का मनोबल गिरता है और राज्य सरकारें खुद को कानून से ऊपर समझने लगती हैं. ईडी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने छापे के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे.