"मुझे 'मोहम्मद दीपक' कहने का अफसोस नहीं," बजरंद दल से भिड़ने वाले दीपक की कहानी

क्विंट से बात करते हुए दीपक कहते हैं, "हमें नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ेगी. मैंने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाई. 30 साल से बाबा नाम से दुकान चल रही है, किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन बजरंग दल वालों को इससे दिक्कत हो गई. बजरंग दल के लोग देहरादून से कोटद्वार आकर गालीगलौज और माहौल खराब करने लगे. 4-5 घंटे तक वो लोग हंगामा करते रहे, पुलिस को पता था लेकिन उन्हें रोका नहीं गया. उस टाइम पर पुलिस प्रशासन उनको भगाने में बिल्कुल नाकाम रही."

पुलिस ने क्या किया?

कोटद्वार पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस पूरे मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है. कमल पाल नाम के शख्स की शिकायत के आधार पर दीपक उर्फ अक्की, विजय रावत और उनके अन्य साथियों के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) एवं 352 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया.

इसके अलावा पुलिस ने हंगामा करने वाले 'अज्ञात' लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है-

"31.01.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि कोटद्वार में पूर्व में बाबा ड्रेस की दुकान पर हुए आपसी विवाद के संबंध में कुछ व्यक्ति दीपक कुमार के विरोध में उसके जिम एवं पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस की दुकान पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं. उक्त व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया गया तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास किया गया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने पुलिस बैरियर हटाकर उग्र नारेबाजी एवं गाली-गलौच करते हुए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किया, साथ ही लगभग 30–40 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई.