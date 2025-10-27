Maithili Thakur Interview: "अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है"

advertisement
लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं. द क्विंट के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राजनीति में आने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और अलीनगर के विकास को लेकर अपना विजन साझा किया.
मैथिली ठाकुर, जो अपनी सुरीली आवाज और पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती हैं, ने कहा कि उनका सिंगिंग करियर खत्म नहीं हुआ है बल्कि अब तो और शुरू हो गया है. उन्होंने हंसते हुए बताया कि वह जहां भी जाती हैं, लोग उन्हें बिना गाना सुने नहीं छोड़ते.
राजनीति में आने के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने इसे 'मोदी जी का आशीर्वाद' बताया. उन्होंने कहा,
जब उनसे पूछा गया कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसने अप्रोच किया था – बीजेपी ने या उनकी तरफ से पहल हुई थी, तो मैथिली ने कहा,
क्या प्रधानमंद्री मोदी से मुलाकात के दौरान चुनाव लड़ने को लेकर कोई चर्चा हुई थी? इस पर वे कहती हैं, पीएम ने युवाओं को फ्रंट लाइन पर आकर काम करने का आह्वान किया था. मैथिली ने कहा कि जब उन्हें अवसर मिला तो उन्हें लगा कि वह अपनी 'मन की बात' सामने रख पा रही हैं.
द क्विंट से बातचीत में मैथिली ने अलीनगर के लिए अपना विजन भी बताया. अलीनगर में पानी जमा होने और छठ घाट की मांग जैसी स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो-जो चीजें उनके संज्ञान में आती जा रही हैं, वह सब नोट कर रही हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि वह अब इन चीजों को बदलने में सक्षम हैं.
मैथिली ठाकुर से जब अलीनगर का नाम बदलने की कथित कॉन्ट्रोवर्सी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से दूर हैं. उन्होंने कहा कि यह लोगों का मानना है और लोग चाहते हैं कि यह काम हो. उन्होंने कहा कि "अगर मैं काम कर पाई तो मेरे पास ये ऑप्शन है."
मैथिली ठाकुर से उनके एक वीडियो के बारे में भी पूछा गया, जिसमें वह अली को लेकर गाना गा रही हैं ('दमादम मस्त कलंदर, अली दा पैला नंबर'), जबकि अली नगर में आकर वह नाम बदलने की बात कर रही हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि "कलाकार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस डिमांड करती है, उनको वह गाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि 'दमादम मस्त कलंद' उन्होंने बचपन में बहुत गाया है और अभी भी गाती हैं."
इसके अलावा, बिहार में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि उनका परिवार 'इनडायरेक्टली अफेक्टेड जनरेशन' है.
संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उन्हें टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "संगठन का आदेश सब लोगों के लिए सर्वोपरि है. यह मुझे संगठन के परिवार में सम्मिलित होने के बाद महसूस हुआ कि संगठन कितना मजबूत है." उन्होंने आगे कहा कि वह उस परिवार की हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए उन पर अब जिम्मेदारियां हैं.