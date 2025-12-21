संडे व्यू: गांधी-नेहरू की विरासत पर हमला, मनरेगा नोबेल की हकदार

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में भारत में वायु प्रदूषण के दस समाधान सुझाएं हैं. अखबार लिखता है कि भारत का स्मॉग इतना घना है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. लोकसभा में इस पर बहस न होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि समस्या की मौजूदगी स्पष्ट है. दिल्ली में 2023 में ही वायु प्रदूषण से 17,200 लोगों की जान गई और हर साल 4.9 लाख स्वस्थ जीवन-वर्ष खोते हैं. लंदन, लॉस एंजिल्स और बीजिंग जैसे शहरों ने प्रदूषण पर काबू पाया है, इसलिए भारत के लिए भी यह अपरिहार्य नहीं है. लोकतंत्र कोई बहाना नहीं, क्योंकि लंदन ने पूर्ण लोकतंत्र में ही हवा 70% साफ की.

लेखक 10 ठोस समाधान सुझाते हैं:

डेटा: पर्याप्त मॉनिटरिंग स्टेशन और ईमानदार रिपोर्टिंग से दाने-दाने की जानकारी जरूरी. धूल: भारत में सबसे बड़ा प्रदूषक (दिल्ली में गर्मियों में PM10 का 40%, PM2.5 का 30%). निर्माण स्थलों को ढकना, पानी छिड़कना और शहरों में हरियाली बढ़ाना अनिवार्य. जन परिवहन: लाखों निजी कारों की जगह हजारों बसें कम प्रदूषण करेंगी और पार्किंग की जगह हरी जगहों को बचाएंगी. निजी वाहन: पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन, वजन-गति सीमा और टायर-ब्रेक घिसाव से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण. उद्योग: फैक्टरियों को बिजली पर चलाना, कोयला-तेल-गैस वाले में उत्सर्जन नियंत्रण. कोयला: बिजली का 70% स्रोत, इसे साफ तरीके से जलाना जरूरी (बीजिंग ने कोयला को गैस में बदला). बायोमास: पराली जलाना, गोबर-लकड़ी का उपयोग बड़ा समस्या. इन्हें बायोगैस और इथेनॉल में बदलना चाहिए. कृषि: धान-गेहूं चक्र तोड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहन. अन्य उत्सर्जन: समुद्री जहाजों के भारी तेल और एयरोसॉल (डियो, रूम फ्रेशनर) पर नियंत्रण. अंतरराष्ट्रीय समन्वय: पड़ोसी देशों (जैसे पाकिस्तान) से आने वाले प्रदूषकों के लिए सहयोग.

ये समाधान रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सच्ची शासन-इच्छाशक्ति की मांग करते हैं. यह मुद्दा राजनीतिक भी नहीं है अगर समाधान की ओर कदम उठाए जाएं. ऐसा नहीं करने पर निश्चित रूप से राजनीतिक बन जाता है प्रदूषण. स्मॉग से छुटकारा आम जन की चाहत है. इससे दूर नहीं हुआ जा सकता.