संडे व्यू: ईरान की क्षेत्रीय ताकत को झटका, भारतीय प्रवासियों पर MAGA का खतरा

थापर आगे लिखते हैं कि हालांकि दुनिया में अधिकांश लोग 13 को अशुभ मानते हैं. बाइबिल में जीसस की अंतिम भोज में 13 लोग थे और सूली शुक्रवार 13 को चढ़ी. नॉर्स किंवदंती में बाल्डुर की हत्या 13 लोगों के भोज में हुई. यह अंधविश्वास इतना गहरा है कि पेरिस में 13 नंबर के घर दुर्लभ हैं, इटली की लॉटरी में 13 नहीं आता, ब्रिटेन में 13 लोगों का डिनर टाला जाता है, और भारत के अधिकांश होटलों में 13वीं मंजिल नहीं होती. कोलंबो हिल्टन में 1997 के बम विस्फोट के बाद पुनर्निर्माण में भी 13वीं मंजिल हटा दी गई—जहाँ थापर उस दिन ठहरे थे!अंग्रेजी में 13 के डर को ट्रिस्काइडेकेनाफोबिया कहते हैं. थापर इसे भाग्यशाली मानकर मजाक में ट्रिस्काइडेकेनाफिलिया शब्द गढ़ते हैं. वे लिखते हैं कि हाल की 13 तारीख पर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन साल में अभी 11 और 13 तारीखें बाकी हैं!