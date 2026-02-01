संडे व्यू: विकास पर खर्च हड़प रहे हैं नकद हस्तांतरण, शरद पवार के पास तीन विकल्प

अदिति लिखती हैं कि राकांपा (शरद गुट) के पास तीन विकल्प हैं :

1. विलय/बातचीत: महायुति में शामिल होकर सत्ता में बने रहना, लेकिन कुछ पद खतरे में पड़ सकते हैं. महाराष्ट्र में अगले चुनाव 2029 तक नहीं.

2. भाजपा में विलय: हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा ज्यादा.

3. कांग्रेस में शामिल होना: जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं के लिए अनुकूल, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट प्रभावित हो सकते हैं.

अजित पवार के पद (उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री) खाली हैं. खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस्तीफा दिया. वित्त मंत्रालय संभवतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा. दो पद खाली होने से विलय का दबाव बढ़ा है. प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं ने अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया, लेकिन वे राज्यसभा सदस्य हैं और राजनीतिक रूप से नई हैं. परिवार में महत्वाकांक्षाओं का टकराव जारी है. शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है; वे सांसद न बनने की बात कह चुके हैं, लेकिन वापसी की जरूरत पड़ सकती है.