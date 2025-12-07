संडे व्यू: दलित तक सीमित करना अंबेडकर के साथ अन्याय..

गुरु प्रकाश लिखते हैं कि अंबेडकर ने 1940 के दशक में अफ्रीकी-अमेरिकी बुद्धिजीवी डब्ल्यू.ई.बी. डु बोइस से संपर्क किया ताकि छुआछूत को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा जाए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला दोनों ने गांधी के साथ-साथ अम्बेडकर से भी प्रेरणा ली. यही वह सांस्कृतिक राष्ट्रकुल था जिसकी कल्पना उन्होंने की थी. विदेश नीति में अम्बेडकर नेहरू से बिल्कुल उलट सोच रखते थे. 1954 में जब भारत-चीन समझौता हुआ तो अंबेडकर ने चेताया था कि यदि माओ पंचशील में विश्वास करता तो तिब्बत के बौद्ध अल्पसंख्यकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता. 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा था: “भारत मजबूत विदेश नीति बनाने में असफल रहा. चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया; यह भारत के लिए दीर्घकालिक खतरा है.”

अंबेडकर तिब्बत को स्वायत्त-सार्वभौम राष्ट्र मानते थे और अमेरिका के साथ निकटता चाहते थे. कश्मीर पर भी चीनी हस्तक्षेप की आशंका उन्होंने पहले ही जता दी थी. अम्बेडकर चाहते थे कि भारत पहले अपनी आंतरिक समस्याएं सुलझाए, फिर वैश्विक मंच पर कदम रखे. वे साम्यवाद की कमियों के कटु आलोचक थे और लोकतंत्रों का एक गठबंधन बनाना चाहते थे. आज न्यू हैम्पशायर, कनाडा का बर्नाबी, न्यूयॉर्क शहर, मिशिगन, मिनेसोटा – सब जगह 14 अप्रैल को समता दिवस मनाते हैं. जमैका में अम्बेडकर एवेन्यू है, कोलंबिया और लंदन में अम्बेडकर चेयर हैं. प्रधानमंत्री मोदी जिस ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात कर रहे हैं, वह ठीक वही भूमिका है जिसकी कल्पना 75 साल पहले अम्बेडकर ने भारत के लिए की थी. अम्बेडकर को केवल दलित नेता तक सीमित करना उनकी विरासत के साथ अन्याय है.