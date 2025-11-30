संडे व्यू : मृत्यु के तरीके चुनने की आजादी, मुफ्तखोरी राष्ट्र नहीं बनाती

एमए बेबी ने आगे लिखा है कि अम्बेडकर ने स्पष्ट चेतावनी भी दी थी कि यदि राज्यपाल राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम करेगा तो संघीय ढांचा चरमरा जाएगा. सत्तर वर्ष बाद आज हम उसी चौराहे पर खड़े हैं. केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को महीनों-वर्षों तक लटकाना, मंत्रिमंडल की सलाह को नजरअंदाज करना, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप, और कभी-कभी सरकार गिराने की कोशिशें – ये सब संविधान सभा के सपने का अपमान हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक यही याद दिलाया है-

राज्यपाल कैबिनेट की सलाह से बंधे हैं.

विधेयकों पर अनावश्यक देरी असंवैधानिक है.

विवेकाधीन शक्तियों का मतलब मनमानी नहीं.

यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, संवैधानिक नैतिकता की पुनर्स्थापना है. अब जरूरत है कि केंद्र सरकार और राज्यपाल इस भावना का सम्मान करें. यदि नहीं, तो संविधान संशोधन कर राज्यपाल को नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख बनाने का समय आ गया है – जैसा ब्रिटेन में राजा है, या जर्मनी में राष्ट्रपति.अम्बेडकर का सपना था एक सहकारी संघवाद. आज उसकी रक्षा करना हर नागरिक, हर न्यायाधीश और हर संवैधानिक पदाधिकारी का कर्तव्य है. 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं. इस बार यह दिवस हमें याद दिलाए कि संविधान जीवंत दस्तावेज है – उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है.