पश्चिम बंगाल SIR: फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ वोटर्स, 61 लाख नाम कटे- महिलाएं ज्यादा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने से पहले कुल 76637529 मतदाता थे, जिसमें 38903865 पुरुष, 37731887 महिला और 1777 थर्ड जेंडर थे. SIR के बाद फाइनल लिस्ट में मतदाता घटकर 70459284 हो गए, जिसमें से 36022642 पुरुष, 34435260 महिला और 1382 थर्ड जेंडर वोटर हैं. यानी SIR के बाद पश्चिम बंगाल में 6178245 मतदाता घट गए. जिसमें 28,81223 पुरुष और 32,96627 महिला वोटर हैं. वहीं, 60,06,675 मतदाताओं के नाम अभी भी ‘एडजुडिकेशन’ यानी सत्यापन प्रक्रिया के तहत लंबित हैं. लेकिन उन्हें पोस्ट-SIR इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया गया है. रिवीजन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार किया गया था.