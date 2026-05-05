बंगाल: पोस्टल बैलेट में BJP 'क्लीन स्वीप'! 242 सीटों पर बढ़त, TMC 50 पर सिमटी

पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के 'पोस्टल बैलेट' (डाक मतपत्र) के आंकड़ों का विश्लेषण सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency) की कहानी बयान कर रहा है. यह वोट सरकारी कर्मचारियों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों का होता है. प्रदेश की 293 सीटों पर 465787 पोस्टल वोट्स पड़े, जिसमें बीजेपी को कुल 2,53,489 (54%) पोस्टल वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) मात्र 1,55,112 (33%) वोटों पर सिमट गई.

सीटों के लिहाज से देखें तो पोस्टल बैलेट के जरिए बीजेपी ने 242 सीटों पर बढ़त बनाई है और टीएमसी सिर्फ 50 सीटों पर आगे है. जमालपुर सीट (533-533) पर दोनों के बीच मुकाबला टाई (Tie) रहा. बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं, एक सीट फालता पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा. रिजल्ट 24 मई को आएगा.