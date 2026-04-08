TMC जिन 5 जिलों से 110 सीटें जीती-वहीं से 50% वोटर अयोग्य,5 फैक्टर्स-किसे फायदा?

दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार में सबसे कम डिलीशन: 2021 में दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों में से टीएमसी ने 3 सीटों (माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा) पर सीधे चुनाव लड़ा और बाकी 2 सीटें सहयोगी दल को छोड़ीं.

कलिम्पोंग की एकमात्र सीट पर भी उसने खुद उम्मीदवार नहीं उतारा.

अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 सीटों पर टीएमसी ने सीधे चुनाव लड़ा, लेकिन हर सीट पर दूसरे नंबर पर रही. इन तीनों जिलों में बीजेपी ने एकतरफा क्लीन स्वीप किया.

दार्जिलिंग जिले में बीजेपी को टीएमसी से भारी अंतर से 2,76,527 वोट ज्यादा मिले थे, इस पूरे जिले में सिर्फ 44,230 वोटर अयोग्य पाए गए.

अलीपुरद्वार में बीजेपी ने टीएमसी से 89,259 वोट ज्यादा हासिल किए थे और यहां मतदाता सूची से मात्र 36,078 वोटर ही अयोग्य पाए गए.

बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर में भी बहुत कम अयोग्य मतदाता: बांकुड़ा जिले की कुल 12 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीतीं और टीएमसी को 4 सीटें मिलीं थी. इस जिले में बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले 26,658 वोट ज्यादा मिले थे.

16 सीटों वाले पूर्व मेदिनीपुर जिले में टीएमसी ने 9 और बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं, लेकिन कुल वोटों के मामले में बीजेपी को टीएमसी से 1,753 वोट अधिक मिले थे.