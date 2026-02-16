कहीं बंधवाई राखी, कहीं बांटा हनुमान चालीसा: वैलेंटाइन डे पर हिंदू गुटों का विरोध

वैलेंटाइन डे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के बीच राजस्थान के जयपुर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. हिंदूवादी संगठनों द्वारा मोरल पुलिसिंग के खिलाफ आम लोगों के विरोध का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ युवक गले में बजरंग दल का पटका डाले, हाथों में लाठी-डंडा थामे एक पार्क में घुस आए थे. खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाले ये युवक, वहां मौजूद कपल से सवाल-जवाब कर रहे थे. उन्हें परेशान कर रहे थे.

जब पार्क में मौजूद अन्य लोगों ने इन युवकों की हरकत को देखा तो उन्हें पकड़ लिया और इनसे ही सवाल-जवाब शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पार्क में मौजूद लोग इन लड़कों से उनका पता पूछ रहे हैं और उनसे आधार कार्ड दिखाने के लिए कह रहे हैं. एक शख्स ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही. विरोध बढ़ता देख सभी युवक मौके से फरार हो गए.