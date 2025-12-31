"मैं बदनामी नहीं सह सकती", उपद्रवियों ने लव जिहाद का झूठा आरोप लगा युवक को पीटा

आरोपी ऋषभ चोरी, रंगदारी के मामले में जा चुका है जेल, अब धर्म के नाम पर मांग रहा समर्थन

बता दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर तीन साल पहले जेल जा चुका है. उस पर एक घर में चोरी और बाद में रंगदारी मांगने का आरोप था. बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की दो टीमें लगाई गई हैं. एसएसपी के मुताबिक, आरोपी का आपराधिक इतिहास निकलवाया गया है, पूर्व में उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है. और अब उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी.

अब इस मामले के मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर ने धर्म के नाम पर लोगों से समर्थन की मांग की है. ऋषभ ठाकुर ने वीडियो जारी करते हुए कहा, "वह सनातन की रक्षा के लिए सड़क पर उतरा था. वीडियो में वह कह रहा है, "उस कैफे को मुस्लिम समाज के एक लड़के ने हिंदू लड़की के बर्थडे के लिए बुक किया था. पार्टी में उस लड़के ने वहां अपने पांच मुस्लिम दोस्त बुला रखे थे और लड़कियां भी 6 थीं, जो सभी हिंदू थी. ऐसे में हम लोग अगर वहां गए और कहासुनी में एक-दो थप्पड़ मार दिए तो क्या गलत किया? क्या ये लव जिहाद का मामला नहीं था?"

ऋषभ के आरोप पर शिवांगी ने साफ कहा कि लव जिहाद की बात बिल्कुल झूठी है. शिवांगी ने कहा, मैं 22 साल की हूं, मुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है. मैं घर में बताकर गई थी, मैं चार साल से यहां रह रही हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ लेकिन इन लोगों ने आतंक मचा दिया.