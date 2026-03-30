राजीव निगम, मॉलिटिक्स ने कहा- नहीं पता किस पोस्ट से FB बैन, 4PM पहुंचा दिल्ली HC

वहीं इस मामले को लेकर मॉलिटिक्स भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. नीरज झा ने बताया कि पहले संस्थान इस मामले को लेकर मेटा को लिखेगी. वे कहते हैं, "सबसे पहले हम मेटा को रिप्लाई भेजेंगे. हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे. अगर वहां से इसका समाधान निकलता है तो ठीक है, हालांकि, हमें इसकी संभावना कम लग रही है. तो फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे."

वे आगे कहते हैं, "ये मुद्दा केवल मॉलिटिक्स या नेशनल दस्तक या फिर राजीव निगम का नहीं है. ये दिक्कत सबके साथ है. अडानी के खिलाफ रिपोर्ट करने पर रवि नायर को एक साल की सजा सुना दी जाती है. मानहानि का मामला डाल दिया जाता है. मुकेश मोहन ने गडकरी के खिलाफ रिपोर्ट किया, तो मानहानि का केस चल गया. जितने भी बाबा है, ये जो नॉन-साइंटिफिक चीजें फैलाते हैं, हम उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर भी एक डिफमेशन का केस चल रहा है.