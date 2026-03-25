महाराष्ट्र: नया धर्मांतरण कानून आस्था को नियंत्रित नहीं, भीड़ को ताकत देता है

आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि उसकी जांच में ‘लव जिहाद’ का कोई मामला सामने नहीं आया. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून में ‘लव जिहाद’ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा तक नहीं है. 2023 में महाराष्ट्र के तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया था कि राज्य में 'लव जिहाद' के 1 लाख से ज्यादा मामले हैं. लेकिन, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 'अंतरधार्मिक विवाह परिवार समन्वय समिति' को अपने गठन के एक साल बाद महज 402 शिकायतें ही मिलीं.

सच तो यह है कि इस मुद्दे के इतर महाराष्ट्र सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. राज्य पर 9.32 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. जो कई छोटे राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है. आर्थिक तंगी इतनी गंभीर है कि सरकार फंड जुटाने के लिए अपने जंगलों को काटने पर विचार कर रही है. अलग-अलग आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल कृषि संकट की वजह से राज्य में 3,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की. इसके बावजूद, वह अपनी कीमती ऊर्जा ऐसे मुद्दे पर झोंक रही है, जिसके अस्तित्व को वह साबित नहीं कर सकती.

गलत प्राथमिकताओं से इतर, यह नया कानून राज्य के पतन और नफरत व सनक के अंधेरे में डूबने का एक प्रतीक है.

इस अक्टूबर में उस ऐतिहासिक घटना को 70 साल पूरे हो जाएंगे, जब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर नागपुर की दीक्षाभूमि में अपने 3 लाख से ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था.

अगर आज के दौर में ऐसा कुछ होता, तो यह नया कानून अंबेडकर को पुलिस अधिकारियों से इजाजत लेने, जांच का सामना करने और हिंसक भीड़ के साये में रहने को मजबूर कर देता.