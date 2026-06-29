भरत तिवारी एनकाउंटर: सम्राट के दौर में पुलिस मुठभेड़ों का रिकॉर्ड और कई सवाल

बिहार में नई सरकार का गठन 20 नवम्बर 2025 को हुआ था और करीब दो दशक के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास गया. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया. नई सरकार के गठन के अगले ही दिन 21 नवंबर 2025 को बेगूसराय के शालिग्राम गांव में पुलिस ने शिवदत्त राय नामक एक अपराधी को एनकाउंटर कर जख्मी कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नई सरकार बनने के 80 दिनों के अंदर यानी नवम्बर से जनवरी महीने के आखिर तक 10 एनकाउंटर किये गये, जिनमें से दो एनकाउंटर में आरोपी की मौत हुई और अन्य मामलों में गोली मारकर आरोपियों को जख्मी किया गया.

फिलहाल बिहार पुलिस ने एनकाउंटर को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं दिया है हालांकि क्विंट ने मीडिया में छपी खबरों और पुलिस एक्शन को लेकर कुछ जानकारी इकट्ठा की है. रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 से अब तक 7 महीने में यानी नई सरकार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने और फिर बाद में सीएम बनने के बाद तक बिहार पुलिस ने कुल 23 एनकाउंटर किये. इनमें से 7 मामलों में अभियुक्तों की मृत्यु हो गई और 14 मामलों में जख्मी (हाफ एनकाउंटर).