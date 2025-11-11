बिहार का 'ब्लैक डायमंड': कीचड़, घाव और जाति की छिपी कहानी

कम मजदूरी और पूंजीपतियों का नियंत्रण

इतने कठोर परिश्रम के बावजूद, मखाना निकालने वाले मजदूरों को बेहद कम मेहनताना मिलता है. उन्हें किलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक जाता है.

एक मजदूर ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, "यहां दिनभर पानी में पाक उठाते हैं 200-300 दे रहा है और कभी एक सौ दे रहा है."

जब मखाना खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है, तो वहां भी काम करने वाले लोग मल्लाह, साहनी और मुसहर जैसी जातियों से आते हैं. प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण गर्मी होती है और लावा बनाने के दौरान हाथ जल जाते हैं. चांदनी कुमार जोकि प्रोसेसिंग यूनिट में एक मजदूर हैं बताती हैं, "मखाना भट्टी पर बहुत ज्यादा गरम होता है और उसे हाथ से पकड़ना पड़ता है, इसीलिए हम पानी रखते हैं और हाथ को बार-बार पानी में डालते हैं, गर्म लावा की वजह से हाथ पूरा जल जाता है."

रोहित मुखिया कहते हैं, "इस पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण पूंजीपतियों का है, जिसमें बड़े-बड़े पैसा वाला जैसे ब्राह्मण, मारवाड़ी शामिल हैं. उन्हीं लोगों के हाथ में ये सारा धंधा है. वो जब चाहे मखाना का दाम गिरा दें जब चाहे मखाना का दाम उठा दें."

मखाना से जुड़े एक किसान बताते हैं कि मखाना किसानों को सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है. सिंचाई के लिए सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है. किसानों और मजदूरों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मखाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करे."