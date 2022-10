अमिताभ ने इलाहाबाद के बॉयज हाईस्कूल और फिर नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी स्कूलिंग पूरी की.

उन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का काफी शौक था. अपने पहले प्ले में, अमिताभ एक कविता के दौरान पंख फड़फड़ाने वाला मुर्गा बने थे.

15 साल की उम्र में अमिताभ ने स्कूल में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. 1958 में, अमिताभ को अगाथा क्रिस्टी की नॉवल 'And Then There Were None' पर आधारित प्ले में 60 साल के जज का रोल करने के लिए चुना गया था.

उन्हें यकीन था कि इसके लिए उन्हें फिर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलेगा. लेकिन वो बीमार पड़ गए और स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाए. उनके पिता हॉस्टल में उनसे मिलने आए और उन्हें जिंदगी की सबसे अच्छी सलाह दी:

"मन का हो तो अच्छा,

और न हो तो ज्यादा अच्छा."