Latest News: Rains, Thunderstorms Expected in Parts of UP

Rain/thundershowers and lightning very likely to occur during next 3 hours (valid up to 9:30 am) at few places over Agra, Bijnor, Moradabad, Rampur, Pilibhit, Mainpuri, Etawah, Auraiya, Kannauj, Jalaun, Jhansi, Hamirpur, Bareilly, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Hardoi, Kanpur, Barabanki, Lucknow, Gonda, Bahraich, Ayodhya, Basti, Ambedkarnagar, Prayagraj, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi, Jaunpur, Sultanpur, Azamgarh, Mau, Deoria, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Kushinagar, Siddharthnagar, Mahrajganj districts and adjoining areas.