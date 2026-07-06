छेड़छाड़ करने वाले शख्स पर गोली चलाती महिला का यह वीडियो AI है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें बुर्का पहनी एक महिला सड़क पर चल रही है और तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी उसके पास आता है. उसके बाद यह महिला बंदूक निकालती है और बाइकर को चेतावनी देने के लिए गोली चलाती है. जिसके बाद वह युवक वहां से भाग जाता है.

दावा: यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां यूजर्स ने दावा किया है कि यह एक असली घटना है जिसमें एक महिला छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति पर गोली चलाती दिख रही है.